大阪市西成区の集合住宅火災で、新たに1人の死亡が確認され、亡くなった方は3人となりました。12日午後11時過ぎ、大阪市西成区にある鉄筋5階建ての集合住宅から出火し、火元とみられる5階の一室などあわせて約30平方メートルを焼いて、約3時間後に消し止められました。この住宅にはヘルパーが常駐していて、当時、勤務していたとみられる浜名早百合さん（65）の死亡が確認されたほか、火元とみられる部屋から年齢と性別がわからな