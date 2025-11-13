NHK党・党首の立花孝志容疑者（58）が逮捕容疑を否認です。立花孝志容疑者は、2025年1月に自殺した竹内英明・元兵庫県議について「逮捕される予定だった」とSNSで発信するなどし、生前と死後に名誉を傷つけた疑いが持たれています。接見した弁護士によりますと、立花容疑者は警察の調べに対し、自身の発言について「真実相当性がある」などと話し、容疑を否認しているということです。徳永信一弁護士：（虚偽だという）認識があっ