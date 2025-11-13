【モデルプレス＝2025/11/13】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が11月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。オフショルダーニット姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】指原プロデュース27歳美女「刺激強い」ミニスカ姿◆＝LOVE大谷映美里、オフショルニット姿で大人コーデ披露 大谷は「オフショルニットだよ〜」とつづり、深みのある色味のオフショルニットにミニスカートを合わせた姿を投稿。色白の美