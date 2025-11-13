今年のエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・ダイワスカーレット（父アグネスタキオン）勝利で幕を閉じた０７年に３着、このレースをもって引退したスイープトウショウ（父エンドスウィープ）を振り返る。突然だった。「これで引退させる」池添は、パドックで鶴留明雄調教師（当時）からこう告げられた。宝塚記念、エリザベス女王杯、秋華賞