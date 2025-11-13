◆女子プロゴルフツアー伊藤園レディスプロアマ戦（１３日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）メルセデスランキング１位の佐久間朱莉（大東建託）は１３日、プロアマ戦後に取材に応じ「年間女王になりたいという思いは強いし、早いうちに決めたい。優勝したら決まりだと思うので、ただひたすらに勝ちたいという思いでプレーしたい」と意気込みを語った。シーズン２試合を残しての戴冠へ、今季５勝目を