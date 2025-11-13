◆男子プロゴルフツアー三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ第１日（１３日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）第１ラウンドが行われ、前回大会覇者でツアー２０勝の石川遼（カシオ）が３バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの１オーバー７１で回り、首位と６打差の６１位と出遅れた。前半の１２番で約２０メートルのロングパットを決めてバーディーを奪ったが、１７番パー３でグリーン左からのアプロー