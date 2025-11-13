サッカー日本代表の森保一監督は１３日、国際親善試合ガーナ戦（１４日・豊田ス）に向け、愛知・豊田市内で前日会見を行った。＊＊＊森保一監督が、天皇杯出場のため今活動を選外となっているＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）について言及する場面があった。指揮官は「佑都のキャラクターは絶大だなと。改めて佑都が不在の中で、その存在感は素晴らしいなと思っている」とコメント。出場機会が限られながらも、チームの勝利