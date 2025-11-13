１３日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、今年４月、新東名高速道路で車を運転中にトレーラーに追突し、同乗者にけがをさせたとして、静岡県警がこの日、女優の広末涼子を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）容疑で静岡地検浜松支部に書類送検したことを報じた。コメンテーターで出演のお笑いタレント・カンニング竹山は「まずはトレーラーの方とか、他の方とか、路上の方とか、