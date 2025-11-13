実証運行が始まった「自動運転バス」岡山・津山市 11月、岡山県津山市で「自動運転バス」の実証運行が始まり、13日、出発式が開かれました。 自動運転バスの運行事業は津山市がJR西日本に委託して行うものです。 津山市は乗務員不足などの影響で10月からコミュニティバスが減便となっています。自動運転バスの運行は公共交通網を維持するための取り組みです 運行ルートはJR津山駅から津山リージ