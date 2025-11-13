俳優の雛形あきこさん（47歳）が、舞台「『新 画狂人北斎』-2025-」に出演しています。演出家・宮本亞門による新たな葛飾北斎の物語で、⻄岡徳馬さん演じる北斎の娘・お栄を演じています。雛形さんは1992年のデビュー後、ドラマ・映画・舞台など幅広く活躍中。昨年の独立後、夫の天野浩成さん（47歳）とともに二人三脚で仕事も人生も過ごすにあたり、ライフスタイルの工夫をしたことでプラスの影響が出たと言います。舞