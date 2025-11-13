フリーアナウンサーの鷲見玲奈（35）が13日、自身のインスタグラムを更新した。鷲見は抱っこ紐で長女を抱っこする自身の写真を投稿。「遠出以外のお出掛けは(機動力が下がるため)ベビーカー持って行かない派なので、可愛くて使いやすくて楽ちんな抱っこ紐が必須アイテム」とつづった。この投稿が反響。ファンからは「美人ママさん」「デザインもかわいいですね！素敵な親子です！」「かわいいです！鷲見ちゃんも娘ちゃんも抱