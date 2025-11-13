タレントで女子プロレスラーの上原わかな（29）が13日までに自身のインスタグラムを更新。大食い美女タレントとの2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「もえあずちゃんと」と題して投稿。「昔しゃべくりで一瞬共演して以来ぶり…！！ずっと会いたかった」とつづった。そして「もえちゃんと好きな食べ物とか話の共通点が多すぎて全然時間が足りなかったからまたすぐ会いたい」と、もえあずとの2ショットを公開した