福岡国際マラソン2025（12月7日・平和台陸上競技場発着）の大会事務局は13日、2時間5分台の自己記録を持つ細谷恭平（黒崎播磨）、2月の大阪マラソンで7位に入った菊地駿弥（中国電力）や、西山雄介（トヨタ自動車）ら11人の招待選手を発表した。来秋の愛知・名古屋アジア大会、28年ロサンゼルス五輪の男子マラソン代表選考会を兼ねる。日本陸連の高岡寿成シニアディレクターは記者会見で「世界につながるようなレースを期待し