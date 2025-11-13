顔認証カメラ内蔵改札機のデモンストレーション＝13日、東京都中央区東武鉄道は13日、鉄道改札に顔認証を導入すると発表した。宇都宮線各駅に顔認証タブレットを13日から設け、事前に顔を登録した定期券利用者と確認されれば、改札を通過できる。2026年春には東武宇都宮駅に認証装置内蔵の改札機を設置する。定期券以外の乗車券にも対応する予定で、順次、対応路線を増やす。顔認証改札は交通系ICカードなどを取り出す手間なく