「青になった途端に走り出した娘がぺたんっとこけて、『道、壊しちゃった〜』って号泣。壊れた道を2人で眺めて『これ娘ちゃんのせいじゃ無いんじゃね？』って話になって遅刻。」【写真】「道、壊しちゃった〜」って号泣した道がこれ自分が転んだせいて、アスファルトにひび割れができちゃった…そういって泣き出した４歳の幼稚園年中さんの娘さん。そのお父さんが投稿した「ひび割れ」の写真が「X」で注目を集めました。どうやっ