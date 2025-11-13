全国有数のキウイフルーツ産地として知られる福岡県八女市で主要品種「ヘイワード」の収穫が進んでいる。今秋は気候に恵まれて順調に成長、甘みが増しているという。同市立花町の山あいにある畑では、棚にはったキウイフルーツの枝から黄金色に輝く果実がたわわに実っていた。収穫後は低温貯蔵して甘みを強める「追熟」を行い、12月初旬から3月末にかけて九州各地や関西方面に出荷する。農林水産省によると、福岡県のキウイ