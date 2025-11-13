天草市五和町の道の駅 天草市イルカセンターについて、指定管理者の天草漁協が今月末で運営から撤退することになりました。天草漁協は天草市イルカセンターの指定管理者として施設の管理や特産物の販売、レストランの運営などを行っていて、2029年3月まで契約を結んでいました。天草漁協によりますと、運営は慢性的な赤字が続いていて、これ以上の運営は難しいと判断。天草市と協議し今月末（11月末）で撤退することに