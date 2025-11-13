＜三井住友VISA太平洋マスターズ初日◇13日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第1ラウンドが終了した。宮里優作、石坂友宏、山田大晟、イ・サンヒ（韓国）が5アンダー・首位タイ発進を決めた。【写真】大谷翔平と石川遼の共通点はグローブの向き？4アンダー・5位タイに小平智、堀川未来夢、幡地隆寛、永野竜太郎。3アンダー・10位タイには片岡尚之、香妻陣一朗、佐藤大平ら11人が続い