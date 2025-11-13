安倍元首相を銃撃し殺害した罪などに問われている山上被告の裁判員裁判で、安倍元首相の妻・昭恵さんの上申書が読み上げられました。このあと被告の母親が証人として法廷に立ちます。山上徹也被告は3年前、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。山上被告は先月の初公判で、「全て事実です」などと話し、母親の旧統一教会への多額の献金が与えた影響が大きな争点となっ