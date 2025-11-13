◇プロ野球・巨人秋季キャンプ（13日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）10月29日から行われていた巨人の秋季キャンプが最終日を迎えました。午前と午後組に分かれての練習に、2度の紅白戦を挟んだ以外はメニューに変更はなく、連係プレー、ロングティーなどと基本をたたき込む内容となりました。阿部慎之助監督はキャンプを終え、「大きなケガ人も出なくて、みんな最後まで歯を食いしばって頑張ってもらえた。これからは自分