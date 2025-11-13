ソニー・クリエイティブプロダクツが日本でのマスターライセンスを保有する『きかんしゃトーマス』は、11月10日、働く大人世代に贈る名言広告をJR・メトロ新橋駅にて掲出した。掲出イメージ(東京メトロ 新橋駅)同企画は、2025年に原作出版80周年を迎えたことを記念して実施するもの。過去の作品の中から、"大人にも響く名言・名場面"16種を掲出している。ポスターイメージ新橋駅での広告展開に合わせ、11月13日・14日に東京都港区