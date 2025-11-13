俳優の倍賞千恵子さんと木村拓哉さん、映画監督の山田洋次さんが１２日夜、大阪市浪速区の通天閣前で、２１日に公開される映画「ＴＯＫＹＯタクシー」のＰＲを行った。映画は、木村さん演じるタクシー運転手が倍賞さん演じる８５歳の女性を東京から神奈川の高齢者施設まで送る途中、様々な場所に寄り道する「たった一日の旅」の中で２人の人生が変わっていくストーリー。この日は、映画さながらに倍賞さんを乗せたタクシーを