12日、米東部フィラデルフィアの造幣局で製造された最後の1セント硬貨（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ロイター通信は12日、米政府が1セント（約1円50銭）硬貨の製造を終えたと伝えた。東部フィラデルフィアの造幣局で12日に造られたのが最後の1枚となった。1793年に導入された硬貨の歴史は232年で幕を下ろした。電子決済の普及などで利用が低迷、一方で生産コストは1枚当たり約3.7セントにまで上昇していたという。製造