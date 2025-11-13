「笑い」を通して喜びや生きがいを感じてもらおうと、高齢者とお笑い芸人との交流イベントが菊陽町で行われました。この取り組みは、菊陽町とKKTの「地域活性化に関する包括連携協定」の一環で、地域の人たちおよそ30人が集まりました。菊陽町の吉本孝寿町長（吉は土に口）が挨拶したあと、肥後にわかのばってん城次さんが登場。キンキラ一太さんとともに肥後にわかを披露すると、会場は笑いで包まれました。お笑いを通じた交流イ