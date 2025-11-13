「道の駅サーモンパーク千歳」(北海道千歳市)は11月11日から、"鮭の日"にちなんだ特別イベント「第1回ありがとうサーモンフェスタ2025」を開始した。期間は11月16日まで。第1回ありがとうサーモンフェスタ202511月11日は「鮭の日」であることから、"11"にちなんださまざまな企画を用意する。「11.11秒タイムチャレンジ！」では、タイマーを11.11秒ピッタリで止められた人に、サーモンパーク千歳オリジナルギフトセットをプレゼント