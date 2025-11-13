13日の参議院予算委員会で、参政党の神谷宗幣代表の主張に高市早苗総理が「巻き込まないでください」と笑顔で拒否する場面が見られた。【映像】高市総理、笑顔でカットイン&拒否の瞬間（実際の様子）神谷代表はトランプ大統領による「アメリカファースト」という政治姿勢について議論を進める中、「世界の潮流がだいぶグローバリズムで来たので、トランプ大統領が“揺り戻し”をかけて国際社会からまだまだ孤立している状