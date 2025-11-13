ニュージーランドのダニーデンにあるブライトンビーチの海上で、南極光が輝いた＝13日/Sanka Vidanagama/AFP/Getty Images（CNN）今週は太陽嵐の影響で、11日夜からめくるめく鮮やかなオーロラが出現した。北半球ではオーロラ・ボレアリス（北極光）、南半球ではオーロラ・オーストラリス（南極光）が、めったにオーロラの見られない地域の空を彩った。今回のオーロラは、11、12両日の激しい太陽嵐の際に太陽から放出された高エネ