歌手美川憲一（79）が13日、パーキンソン病と診断されたことを公式サイトで発表した。併せて、本人の強い意向を受けて出演すると発表した、12月16日に長崎スタジアムシティHAPPINESS ARENAで開催する「ザ・ゴールデンステージ」主催の長崎スタジアムシティが13日、公式サイトで最大限のサポートを約束すると発表した。その上で「当日は、美川憲一様ご本人の体調を最優先に運営判断を行います。そのため、当日の状況（医師の判断を