能登半島地震の復興支援として、石川県輪島市の小学校に図書が寄贈されました。13日、仮設校舎で授業を行う、石川県輪島市の小学校に寄贈されたのは300冊の図書。創価学会が、震災の復興支援として行ったもので、これまでに能登地区の他の小中学校などにも図書を寄贈しています。児童は：「本を読むのが好きなので、これから新しい本を読むのが楽しみです」創価学会では、今後5年間に渡り、毎年20冊の図書の寄贈を行うとしています