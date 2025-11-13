ロサンゼルス・ドジャースのブレイク・スネル投手（32）が2025年11月12日、自身のインスタグラムを更新。優勝トロフィーを赤ちゃんをあやすように扱う姿を披露した。「Sleeping like a baby now」ドジャースは日本時間2日、カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を5-4で制し、ワールドシリーズ2連覇を達成した。スネル投手はインスタグラムで、「Sleeping like a baby now」（編訳：いま、赤ちゃんの