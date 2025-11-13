こちらは、ブリヂストンが開発を進める「パンクしない」タイヤです。創業の地である福岡県久留米市で、実用化を見据えた実証実験が行われます。 ブリヂストンが開発中の次世代タイヤ「AirFree（エアフリー）」は、樹脂の骨組みで重さを支える構造で、空気を充填する必要のない「パンクしない」タイヤです。久留米を創業の地とするブリヂストンと久留米市は13日、「AirFree」の実用化に向けた実証実験を行う連携協定を結び