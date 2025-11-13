主人公・芹奈の結婚生活を脅かすのは、夫・優太の妹である花音。離婚後、実家に出戻った彼女は、まさかの「お小遣いちょうだい」が口癖なのです。成人しているにも関わらず働く気はゼロ。「私働くの無理！」と宣言し、親戚を頼り、実家でダラダラしている花音。さらに恐ろしいのは、彼女の行動を「シングルマザーだから」と擁護し、甘やかし続ける夫と義母の存在で…。花音ちゃんが実家に戻ってきて、3ヶ月後ー当然のように夫が支