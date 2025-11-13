昨日に続いて一時155円台、いったん調整も再び上昇＝東京為替概況 ドル円は海外市場で155円04銭まで上昇。その後154円台半ばまで下げるも、少し戻す中で東京朝を迎え、米下院でのつなぎ予算法案可決を受けたリスク選好もあって155円01銭と、二日続けての155円台を付けた。前日の高値を超えきれなかったこともあって、そのぐすぐに売りが入り154円63銭を付け、154円台後半で昼過ぎまでの推移となった後、午後に再びの上昇