日本時間１６時００分に英実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）、月次GDP（9月）、鉱工業生産指数（9月）、製造業生産高（9月）、貿易収支（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）16:00 予想0.2%前回0.3%（前期比) 予想1.4%前回1.4%（前年比) 月次GDP（9月）16:00 予想0.0%前回0.1%（前月比) 鉱工業生産指数（9月）16:00 予想-0.1