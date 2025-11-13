サービス対象エリアをじわじわと拡大しているWaymoのロボタクシーが、サンフランシスコのベイエリアとロサンゼルス、フェニックスの区間で高速道路も利用できるようになりました。また、ベイエリアのサービス拠点をサンノゼにも置くことになり、新たにサンノゼ・ミネタ国際空港でもロボタクシーが利用可能になります。Taking riders further, safely with freewayshttps://waymo.com/blog/2025/11/taking-riders-further-safely-wi