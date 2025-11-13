【これからの見通し】米つなぎ予算法案が成立、この後の展開を探る段階に 米つなぎ予算法案が成立、トランプ大統領署名の運びとなった。ひとまず一件落着となっている。マーケットの反応は落ち着いたものとなっている。特段、調整の動きが強まることもなく、各主要国の株式市場は小高く推移。為替市場では各主要通貨ペアが前日ＮＹ終値付近での取引となっている。ドル円は昨日に節目となる155円台を一瞬つけたあとは154