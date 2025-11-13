サッカー日本代表の森保一監督が１３日、国際親善試合ガーナ戦（１４日・豊田ス）に向けて前日会見に登壇した。１０月１４日のブラジル戦では０―２から逆転に成功し、歴史的勝利を挙げた日本代表。１８日のボリビア戦（国立）も含めた年内最後の活動となる２連戦で、さらなる積み上げを図る。ガーナ戦に向け、日本の指揮官は「ガーナ戦、ボリビア戦も勝って成果と課題を振り返って積み上げていけるようにチーム一丸となって戦