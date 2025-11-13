日本航空（ＪＡＬ）グループは１３日から客室乗務員や国内外の空港スタッフが業務中にスニーカーを着用できる新たな運用を開始した。対象はＪＡＬ、Ｊ―ＡＩＲ、ＪＡＣ、ＨＡＣ、ＪＴＡ、ＲＡＣのグループ６社。国内５６空港と海外４０空港に勤務する約１万４０００人の社員（委託先を含む）に及ぶ。客室乗務員は機内で長時間立ち続ける業務が多く、空港スタッフは空港内で長距離を歩く場面が多い。このため、従来の革靴やヒー