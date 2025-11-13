日本代表は１３日、国際親善試合・ガーナ戦（１１月１４日・豊田ス）に向けた前日会見を行い、森保一監督が出席した。ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）が代表合流前のリーグ戦で左手の中指と舟状骨を複雑骨折したことで、代表は辞退。広島ＧＫ大迫敬介も天皇杯参加のため不在の中で挑むガーナ戦について、指揮官は「まずは早川がファーストチョイスかなと思っています」と鹿島ＧＫ早川友基の起用を示唆した。また長期の離脱が見込まれる鈴