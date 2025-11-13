俳優の前田耕陽が１３日、大阪市内で元男闘呼組メンバーらと結成した「ＲｏｃｋｏｎＳｏｃｉａｌＣｌｕｂ」の全国ツアー「ＲｏｃｋｏｎＳｏｃｉａｌＣｌｕｂＴｏｕｒ２０２５ＦＯＲＥＶＥＲＣＡＬＬＩＮＧ−ＳｔｉｌｌＲｏｃｋｉｎ’−」大阪公演（１７、１８日、１２月８、９日、ＺｅｐｐＯｓａｋａＢａｙｓｉｄｅ）へ向けた取材会を行った。堺正章、大友康平、亀梨和也、ＭＩＳＩＡら豪華アーティス