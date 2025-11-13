大腸がんの手術を終えて退院したことを公表している歩りえこさんが自身のインスタグラムで、八百屋さんに通い始めたことを投稿しています。 【写真を見る】【 がん闘病 】歩りえこさん「私は、八百屋の野菜で再生する」美味しさを発見「初恋を思い出したみたい」歩さんは「急に八百屋に恋をした」「毎日通ってる。通い詰め」「毎日おすすめ野菜を教えてもらえるくらい仲良くなってる」と、急速に八百屋さんと密になり始めたこ