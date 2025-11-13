Ｓａｐｅｅｔ [東証Ｇ] が11月13日大引け後(16:00)に決算を発表。25年9月期の経常損益(非連結)は4500万円の黒字(前の期は2800万円の赤字)に浮上し、26年9月期の同利益は前期比84.4％増の8300万円に拡大を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の経常利益は前年同期比19倍の3700万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.2％→12.4％に急改善した。 ※業績予想