【ブレーンクリエイティブライブラリー林士平編ミートアップ】 12月3日開催 【拡大画像へ】 宣言会議は、広告クリエイティブの専門誌「ブレーン」がプロデュースする教育講座「ブレーンクリエイティブライブラリー」にて、初となるリアル型講座「ブレーンクリエイティブライブラリー林士平編ミートアップ」を12月3日に開催する。