¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Õ¥ëー¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎCocomi¤È¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤ÎKoki,¡ÊÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Öo¡×¤Î¾å¤ËÄ¹²»Éä¹æ¤¬ÉÕ¤¯¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£11·î13Æü¤Ë53ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Éã¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õ¹©Æ£ÀÅ¹áÉ×ºÊ¡¢Ä¹½÷Cocomi¡õ¼¡½÷Koki¤¬´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦²ÈÂ²¼Ì¿¿ ¢£Cocomi¤¬¸ø³«¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦Ì¼¤¿¤Á¤È¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿ Ä¹½÷Cocomi¤Ï¡ÖÉã¤ÎÃÂÀ¸Æü!!!!!! HAPPY BIRTHDAYYYYYYY