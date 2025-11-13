（台北中央社）中国で対台湾政策を担う国務院台湾事務弁公室（国台弁）は12日、来年中国が主催するアジア太平洋経済協力会議（APEC）について、「一つの中国」原則の下で「台湾地区は中国台北の名義で、地域エコノミーとして参加する」と表明した。これに対し、外交部（外務省）は断固として非難し、中国側の説明は事実に著しく背いていると反発した。台湾は1991年、中国や香港と同時にAPECに加入した。外交部は、台湾は同年の主催