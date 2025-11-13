韓国で交際相手の女性を殺害し、約1年間「キムチ冷蔵庫」に遺棄した容疑で起訴された40代男性が、遺族と合意するための時間を裁判所に要請した。【写真】キムチ用冷蔵庫とは11月13日、法曹界によると、男性A氏（41）側の弁護人は全州（チョンジュ）地裁群山（クンサン）支院・刑事1部（ペク・サンビン部長判事）の審理で行われた殺人および死体遺棄などの容疑に対する初公判で、「公訴事実をすべて認める」とし、「遺族との合意に