2025年11月21日(金)公開の細田守監督最新作『果てしなきスカーレット』を題材にした、N高グループ美術部によるイラストコンテストの審査結果が発表された。細田監督自らが審査を担当し、グランプリ1名、準グランプリ5名、入賞者14名が決定。監督のコメントとともに、若きクリエイターたちの力作が公開されている。【画像】グランプリ作品など全20作品を一挙公開■「選ぶのに苦労した」監督が語る、N高生の素直な表現力「みんなすて