「今回の空白域は（29）〜（32）。ケチャップ数字は、33回ぶりに出た（25）です。3月14日以来で、言うまでもなく超特濃。しばらく追い続ける必要があります。最有力はその（25）。今年の出現は、まだ2回です。次いで（16）。今年3回しか出ていません。（35）の勢いがすごいですが、さすがにそろそろ止まるのでは」（ロト探偵・工藤氏）【ロト7 第652回 11/14（金） 予想数字】・01 12 16 23 27 30 32・02 06 15 21 25 29 31・02 11