【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESのジェシーが『CanCam』1月号特別版（11月21日発売）にて、同誌初ソロ表紙を飾る ■「普段はお調子者の彼に、こっそりふたりだけのパーティに誘われたら」 『CanCam』1月号の大特集は「普段のおしゃれにほんのり…PARTY vibes！」。エネルギー溢れるパフォーマンス＆明るいキャラクターから“SixTONESの太陽”とも呼ばれるジェシーにぴっ