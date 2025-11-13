川辺 [東証Ｓ] が11月13日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は1億2700万円の黒字(前年同期は1億3200万円の赤字)に浮上し、通期計画の3億7900万円に対する進捗率は33.5％となった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比54.1％減の2億5200万円に大きく落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-